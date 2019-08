Jova Beach Party: fenicotteri disorientati a causa del concerto?

Dalla mattina del 21 agosto decine di fenicotteri disorientati sono approdati sulle spiagge tra la Romagna e le Marche. Il fenomeno insolito, mai osservato prima d'ora, è stato attribuito al concerto di Jovanotti che si è tenuto proprio il 20 agosto a Lido degli Estensi.

Anche se la cosa potrà essere difficilmente dimostrata, a proporre questa ipotesi è l'esperto di ornitologia Menotti Passarella, tra i sostenitori del #NoJovaBeachParty.

Secondo l'esperto, anche se si è tenuto fuori dall'area protetta, i decibel del Jova Beach Party hanno disturbato i fenicotteri che nella notte sono soliti spostarsi tra le paludi di Comacchio e il delta del Po. A quanto pare gli uccelli, disorientati dal forte rumore, hanno fatto invece rotta verso sud, perdendo durante il percorso gli esemplari più stremati.

Gli esemplari approdati sulle spiagge di Numana, Pesaro, Cesano e Falconara, ritrovati con grande stupore l'indomani, sono apparsi visibilmente spaesati. L'esperto precisa che il fenicottero rosa è un uccello molto sensibile e fragile, nonostante i numeri piuttosto consistenti recentemente raggiunti dalle colonie che nidificano nelle saline di Comacchio.

Per l'ornitologo il silenzio dell'Ente Parco sulla questione è un fatto deludente. Per mesi gli esperti si erano battuti per impedire lo show in una zona così preziosa e delicata, ma le loro voci sono rimaste inascoltate.

