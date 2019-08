Fedez, il nuovo album è già in lavorazione

Dopo “Paranoia Airlines” e il tour, Fedez ha deciso di prendersi un periodo di pausa per dedicarsi completamente alla sua famiglia. E così il rapper ha fatto e sta ancora facendo ma, in realtà, è anche tornato in studio a sorpresa.

A quanto pare, Fedez starebbe già lavorando al nuovo album, con la collaborazione di Dargen D’Amico con il quale ha già lavorato in “Bocciofili”. “Nuovo disco, nuova squadra. Sto tirando fuori tutta la m***a accumulata in questi mesi – ha dichiarato il rapper in una story su Instagram - Abbiamo lavorato in segreto per un po’ ma non potevamo tenere nascosta questa relazione a lungo. Nuovo metodo di scrittura, nuovi processi creativi. Come una macchina della resurrezione”.

Tra una vacanza a Ibiza e l’altra, dunque, Fedez ha trovato il tempo per tornare in studio di registrazione e iniziare a lavorare ai nuovi pezzi. Stando a quanto dichiarato dall’artista, questo nuovo album sarà molto diverso rispetto all’ultimo che, comunque, è risultato essere il secondo disco più venduto del 2019 fino a ora, dopo “Colpa delle favole” di Ultimo. Non resta che attendere di poter ascoltare la sua nuova fatica.