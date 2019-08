Elodie, lo scatto senza veli fa impazzire i fan

Sui social Elodie sta facendo impazzire i suoi fan con delle foto scattate durante le sue vacanze al mare. Nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram una foto in bikini che ha fatto il pieno di like; la stessa cosa è successa anche per l’ultimo scatto che ha postato e che la ritrae senza veli al mare, con i capelli raccolti e uno sguardo dolce ma allo stesso tempo malizioso.

La cantante ha letteralmente conquistato i suoi follower per la sua semplicità, la sua bellezza e la sua sensualità senza filtri. Non a caso, la foto ha ricevuto oltre 130mila like e migliaia di commenti, nei quali i fan si sono complimentati con lei.

Visualizza questo post su Instagram ‍♀️ Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 23 Ago 2019 alle ore 8:44 PDT

Questo è un periodo d’oro per la cantante, sia dal punto di vista personale che da quello professionale: nella vita privata, infatti, Elodie è felice accanto a Marracash e poi, tra l’altro insieme a lui, ha ottenuto anche un importante traguardo sul lavoro. Il loro singolo “Margarita”, infatti, è tra i più ascoltati dell’estate e ha già ricevuto il disco di platino.