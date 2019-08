Spice Girls, finito il tour ognuna di nuovo per la sua strada

Quest’anno le Spice Girls sono tornate in scena con un tour che ha fatto impazzire i fan: lo Spice World Tour 2019 ha registrato il sold out praticamente ovunque e dunque è stato un successo incredibile per la band, un vero trionfo che, però, non si ripeterà. Le Spice Girls, orfane della Posh Spice, Victoria Beckham, che sin dall’inizio non ha voluto partecipare alla reunion, avrebbero infatti deciso di fermarsi qui, anche se negli ultimi giorni si era parlato di una possibile prosecuzione del tour con tappe anche in Australia e Stati Uniti.

Le trattative per continuare i concerti, però, non sarebbero andate a buon fine: la notizia è stata rivelata dal Daily Mail, secondo il quale gran parte della colpa sarebbe di Geri Halliwell. Pare infatti che la Ginger Spice orma non abbia più bisogno di soldi e per questo motivo avrebbe deciso di non continuare a esibirsi con le tre colleghe. Pare, inoltre, che la cantante senta molto la mancanza della sua famiglia e, per questo motivo, avrebbe deciso di non partire per proseguire il tour perché ciò significherebbe stare lontano dai suoi cari ancora a lungo.

In realtà, in tanti pensano che la colpa sia anche un po’ di Mel B: com’è noto, poco prima dell’inizio del tour la Scary Spice, notoriamente bisessuale, ha rivelato di aver avuto un flirt proprio con Geri molti anni fa, durante il periodo d'oro della band. La Ginger Spice ha subito negato tutto e pare si sia piuttosto arrabbiata con la collega per questa rivelazione shock. Il tour ormai stava per iniziare e in molti hanno temuto che alla fine venisse annullato proprio per queste tensioni: Geri, però, ha mostrato una grande professionalità e ha portato a termine gli impegni precedentemente presi.

Tuttavia, è probabile che lo sgarbo di Mel B non sia stato perdonato e forse anche per questo Geri ha deciso di tirarsi fuori dal progetto di un eventuale prosieguo del tour. Forse questa notizia deluderà i fan, ma ormai sembra certo che a tour finito, ciascuna Spice se ne andrà di nuovo per la propria strada.