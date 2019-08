Posta foto da tutto il mondo sempre con le stesse nuvole: il web si scatena

Tupi Saravia è una travel blogger che su Instagram conta un seguito di quasi 300mila follower e recentemente è finita sotto i riflettori per un dettaglio osservato da qualcuno nelle sue foto.

L'influencer è stata accusata di ritoccare le sue foto. La splendida argentina, infatti, posta sul suo profilo splendide immagini da tutto il mondo, ma qualcuno (tra questi l’ex direttore dei social del sito di tecnologia The Next Web Matt Navarra) ha fatto notare che in molte delle sue foto ci sono sempre le stesse "inquietanti" nuvole sullo sfondo.

This travel ‘influencer’ spookily has the same clouds in every photo. pic.twitter.com/uYzXhTiRJp — Matt Navarra (@MattNavarra) 28 agosto 2019

Inutile dire che questa particolarità ha letteralmente scatenato l'ilarità del web diventando oggetto di meme e commenti esilaranti.

In rete si legge: «Non influenza solo i consumatori, ma anche il meteo», «Ovunque tu vada, porti sempre il tempo con te», «In realtà è l'account Instagram delle nuvole». Mentre qualche altro, vista la bellezza della ragazza, ha anche scritto: «Tanto di cappello a quelle poche persone che si sono concentrate SOLO sulle nuvole».

Oltre a chi ci ha scherzato su, c'è stato anche qualche altro che ha aspramente criticato l'Influencer, accusandola di non essere corretta.

La Saravia però non è rimasta a guardare e ha commentato a sua volta la critica inviando a Buzzfeed una lettera (piena di emoji) in cui ammette candidamente di ritoccare le foto con il filtro Sky Control (dell'app Enlight Quickshot) quando ha bisogno di correggere l'esposizione. I suoi follower lo sanno benissimo.

Poi, alla fine della lettera, precisa: «Sono stata la prima a scherzarci su, dicendo che quelle nuvole mi stavano seguendo per tutto il mondo».

(Credits photo: Instagram/tupisaravia)