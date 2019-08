Federico Rossi di "Benji e Fede" è tornato con Paola Di Benedetto?

A svelare il probabile ritorno di fiamma tra l'ex Madre Natura di "Ciao Darwin", la modella Paola di Benedetto, e il cantante del duo "Benji e Fede", Federico Rossi, sarebbero stati dei post pubblicati su Instagram dai due.

Paola e Federico si erano lasciati all'inizio estate, ma nei giorni scorsi sui loro profili sono comparse delle foto che, anche se non li mostrano insieme, rivelano che i due si trovavano nello stesso luogo.

La prima a postare, tre giorni fa, è stata Paola che ha pubblicato sul suo account Instagram una dolcissima immagine scattata in montagna che la mostra in compagnia di un simpatico scoiattolo. Nella didascalia si legge: "Uno scoiattolo che ciba un altro scoiattolo".

Poi è arrivato anche il post di Federico, che dallo stesso luogo ha condiviso un album composto da 5 foto. La quarta è identica a quella postata da Paola e anche lui è in compagnia di uno scoiattolo. Nella didascalia Federico scrive: "Fede, Montagna, Agosto 2019. Scontando un’Estate al limite del tiraggio con qualche antibiotico scadente, un po’ di movimento, buona compagnia e animaletti che si fanno chiamare per nome. Siamo a fine rodaggio, stiamo per tornare".

Insomma, sembra evidente che i due stiano nuovamente insieme e che, in qualche modo, abbiano anche voluto informare i loro fan!

(Credits photo: Instagram)