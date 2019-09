Emma Marrone torna sui libri per perfezionare il suo inglese

Emma Marrone, com’è ormai noto, ha registrato il suo nuovo album a Los Angeles. Ormai per la cantante si sta aprendo anche il fronte internazionale e forse anche per questo ha sentito l’esigenza di migliorarsi, a cominciare dalla sua conoscenza dell’inglese.

Ecco perché Emma ha deciso di tornare sui libri per perfezionare la sua conoscenza della lingua straniera più utilizzata: “Ciao, sono Emma e sto studiando inglese. Pietà!”, ha scritto ironicamente su Instagram.

“Prima di creare allarmismi... Nella vita si studia per migliorarsi, per cercare di esser al passo coi tempi. Io purtroppo ho scelto di studiare francese 20 anni fa e ho fatto una c*****a – ha spiegato la cantante - C’è sempre tempo per studiare e per migliorarsi, a qualsiasi età si può cercare di migliorare degli aspetti e delle lacune. Io sono una ciuccia in inglese sto cercando di migliorare me stessa per sentirmi meglio, non per altro”.

Le motivazioni di Emma, insomma, sono chiare. Nel frattempo, sembra che abbia trovato anche un nuovo amore: nelle scorse settimane, infatti, l’artista è stata immortalata a Capri insieme a quello che sembrerebbe essere il suo nuovo compagno, il modello norvegese Nikolai Danielsen. Finora Emma non ha rilasciato dichiarazioni su questa presunta nuova relazione, evidentemente vuole tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, almeno per adesso, anche perché deve concentrarsi sui suoi impegni lavorativi. Il suo nuovo singolo “Io sono bella” è in uscita il 6 settembre e i fan non vedono l'ora di poter ascoltare il nuovo album.