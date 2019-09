Marco Mengoni: "Muhammad Ali" riceve il Disco di Platino

E con questo sono 51 in 10 anni di carriera. Marco Mengoni sta spopolando con la sua "Muhammad Ali", che ha ottenuto il Disco di Platino. Il 51esimo, appunto, da quando ha iniziato il suo percorso artistico. Il cantante di Ronciglione è davvero molto contento di questo nuovo traguardo e anche il suo pubblico è in visibilio, tanto che l'hashtag #MuhammadAliPlatino è primo in tendenza su Twitter.

#MuhammadAliPlatino primo in tendenza !

Continuiamo così

Staff pic.twitter.com/YAIVOaRdzK — Marco Mengoni (@mengonimarco) September 2, 2019

Tantissimi sono stati i complimenti sui social che hanno accolto Marco al ritorno dalle vacanze. Il suo pubblico lo ama da sempre e da sempre lo sostiene. Grazie alla sua garbata gentilezza e al talento innato, l'artista negli anni si è aggiudicato un posto d'onore nell'olimpo dei big della musica italiana. Le sue canzoni riescono a emozionare sempre e non c'è un singolo che non abbia un successo pazzesco.

Da poco Marco ha anche aggiunto una nuova tappa al suo "Mengoli Live 2019": il 24 novembre sarà al PalaSele di Eboli, in provincia di Salerno. Ecco le date confermate del suo live:

- 6 Novembre Perugia – Palabarton

- 8 Novembre Milano – Mediolanum Forum

- 9 Novembre Milano – Mediolanum Forum (Sold Out)

- 10 Novembre Milano – Mediolanum Forum

- 12 Novembre Mantova – Grana Padano Arena & Theatre (Sold Out)

- 14 Novembre Conegliano – Zoppas Arena (Sold Out)

- 15 Novembre Conegliano – Zoppas Arena

- 17 Novembre Pesaro – Vitrifrigo Arena

- 19 Novembre Firenze – Mandelaforum

- 22 Novembre Roma – Palazzo dello Sport

- 24 Novembre Eboli – PalaSele

- 26 Novembre Reggio Calabria – Palacalafiore

- 28 Novembre Acireale – Pal’art Hotel (Sold Out)

- 29 Novembre Acireale – Pal’art Hotel

- 4 Dicembre Bruxelles – Salle Madeleine

- 6 Dicembre Amsterdam – Melkweg

- 8 Dicembre Francoforte – Batschkapp

- 10 Dicembre Colonia – Carlswerk

- 13 Dicembre Zurigo – Samsung Arena

- 15 Dicembre Barcellona – Sala Barts

- 18 Dicembre Londra – Shepherd’s Bush Empire

