Tiziano Ferro si complimenta con Mahmood: “Barrio è una bomba”

Il successo di Mahmood continua: il cantante milanese ha appena pubblicato il suo nuovo singolo “Barrio” e sta già ottenendo consensi da più parti. Innanzitutto da quella dei fan, che lo stanno premiando con migliaia di like, visualizzazioni e streming, che preannunciano nuovi futuri record, dopo i traguardi già raggiunti con la hit sanremese, “Soldi”.

E poi anche da parte dei suoi stessi colleghi, a cominciare da Tiziano Ferro: “Barrio è una bomba”, ha scritto tra i commenti sui social il cantante di Latina. Non è la prima volta, in realtà, che mostra di apprezzare Mahmood, già in passato si era complimentato per il successo del Festival.

E Ferro non è l’unico a essersi complimentato con il cantante milanese: Sferaebbasta ha definito “Barrio” come “una grande hit”, mentre Elodie ha commentato con un semplice “mamma mia” di meraviglia dopo il primo ascolto del brano. Insomma, Mahmood ha tutto il supporto degli altri esponenti della scena musicale italiana che ne riconoscono il grande talento, compresi Gué Pequeno, Marracash, Noemi, Boomdabash e Charlie Charles; quest’ultimo, tra l’altro, è uno dei produttori del singolo insieme a Dardust.