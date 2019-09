Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno (un'altra) sorpresa per i fan

Laura Pausini e Biagio Antonacci sono stati i protagonisti di un pazzesco tour congiunto, che ha fatto innamorare moltissimi fan. A un mese dalla sua fine, però, i due cantanti hanno annunciato un'altra sorpresa per il loro pubblico di affezionati. Di cosa si tratta? Cosa bolle in pentola?

Laura ha pubblicato un post su Instagram, che ha scatenato la curiosità dei suoi follower. L'artista ha scritto: "Penso con un sorriso a un mese fa, quando finiva #LB2019, il tour con @biagioantonacci. È stata una vera avventura, ed è stato, speriamo, un esempio di amicizia straordinario. Io ho ancora i brividi addosso… e voi? In quale data siete venuti? Nel frattempo stiamo preparando qualcosa per tutti voi!". Eccolo.

Non ci sono dubbi, i due stanno organizzando qualcosa di speciale. Tra le varie indiscrezioni che girano in rete, può darsi che Biagio e Laura abbiano intenzione di incidere la loro terza canzone insieme. Dopo il successo, infatti, de "In questa nostra casa nuova" e de "Il coraggio di andare", questa possibilità non è da escludere.

Di sicuro, sappiano che entrambi nei prossimi mesi si dedicheranno alle loro carriere da solisti... ma un'altra bella reunion farebbe impazzire i fan.