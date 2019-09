Avicii: annunciato un concerto in suo onore con ospiti speciali

Dopo l'uscita dell'album postumo "Tim", il 5 dicembre prossimo si terrà un concerto tributo dedicato ad Avicii, il DJ scomparso lo scorso anno a soli 28 anni. Si terrà presso Friends Arena di Stoccolma e i biglietti saranno disponibili dal 5 settembre su tutti i circuiti autorizzati.

Il concerto in suo onore è stato organizzato dalla famiglia e tutti i proventi saranno devoluti in beneficienza alla "Tim Bergling Foundation", fondata dai suoi cari allo scopo di curare le persone con problemi psicologici e prevenire il suicidio. Come tutti sanno, infatti, Avicii si è tolto la vita tagliandosi le vene con i vetri di una bottiglia di vino rotta, il 20 aprile 2018.

L'evento sarà un modo per onorare al meglio la memoria di un artista che aveva ancora tanta strada davanti a sé, ma che purtroppo non ha retto il peso della vita. Sul palco saliranno molti ospiti, tra cui alcuni molto illustri. Ecco l'elenco di tutte le special guest che il 5 dicembre prossimo si daranno appuntamento al Friends Arena di Stoccolma:

- Adam Lambert

- David Guetta

- Kygo

- Dimitri Vegas & Like Mike

- Laidback Luke

- Nicky Romero

- Alex Ebert

- Aloe Blacc

- Amanda Wilson

- Andreas Moe

- Audra Mae

- Blondfire

- Bonn

- Carl Falk

- Dan Tyminski

- Daniel Adams Ray

- Joe Janiak

- Nick Furlong

- Otto Knows

- Rita Ora

- Sandro Cavazza

- Simon Aldred

- Vargas Lagola

- Zak Abel