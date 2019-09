YG &Ty Dolla $ in concerto al Fabrique di Milano: Radio 105 è radio partner

Prendete una penna e segnatevi questa data sul calendario: 25 novembre 2019. In questo giorno al Fabrique di Milano si terrà un concerto imperdibile, quello di YG & Ty Dolla $, due delle nuove stelle del genere rap e hip hop. Sarà l'unica data italiana del "Go Brazy Tour" e Radio 105 sarà la radio ufficiale dell'evento.

YG è diventato famoso nel 2010. La sua voce è roca e potente e in questi anni di carriera ha mantenuto la sua cifra, senza mai diventare apertamente pop. Ha raggiunto la classifica Hot 100 con la canzone "Toot It and Boot It" e con ogni album (4 dal 2014 ad oggi) ha confermato il suo grande talento.

TY DOLLA $ è un cantante/compositore/multi-strumentista di Los Angeles e oggi è uno degli artisti più richiesti della scena hip pop e rap. Con due album multiplatino in tasca, TY raggiunge il successo vero nell’estate del 2018 quando, oltre a raggiungere per la prima volta il n.1 nella Billboard hot 100 con “Psycho” di Post Malone, ha avuto modo di collaborare con artisti del calibro di Beyonce and Jay Z, Drake, Mariah Carey, Christina Aguilera, Teyana Taylor e Kanye West.

I biglietti potranno essere acquistati a partire da venerdì 9 settembre 2019 alle ore 09:00. Non fateveli scappare.