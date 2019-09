Thegiornalisti: “Non ci scioglieremo”

Manca poco al grande concerto al Circo Massimo: il 7 settembre i Thegiornalisti incontreranno il loro pubblico nell’incantevole location romana e per l’occasione Vanity Fair ha deciso di intervistare i due componenti del gruppo che, insieme al frontman Tommaso Paradiso, si esibiranno per questo grande evento.

Si chiamano Marco Primavera e Marco Musella e sono il batterista e il chitarrista della band, volti meno noti anche perché ormai i Thegiornalisti vengono identificati con il loro carismatico leader, Tommaso Paradiso per l’appunto. Innanzitutto, i due musicisti hanno voluto precisare che la band non si scioglierà come si vocifera ultimamente, anche se adesso loro hanno un altro manager e un altro ufficio stampa.

“Non ci sciogliamo – ha detto Musella – faremo una pausa e poi un album, nel 2020”. “Non c’è nessuna guerra – ha spiegato invece Primavera – abbiamo solo avuto bisogno di persone che pensassero a noi. Prima non venivamo mai intervistati, ora sì. I Thegiornalisti non sono la band di Tommaso Paradiso – ha poi puntualizzato - Se qualcuno percepisce questo, facciamo bene a fare interviste e ribadire che questa non è la sua band, è una band in cui c’è anche Tommaso, che è un ottimo frontman”.

Anche le origini del gruppo, in realtà, sono da attribuirsi a Marco Primavera: “Eravamo io e Tommaso in motorino su via dei Fori Imperiali. Stavamo zitti, eravamo sconsolati e io dissi: facciamo una band che abbia a che fare col nome giornalisti, un supergruppo come i Raconteurs. Eravamo in dieci all’inizio”. “Non avevamo tante speranze – ha aggiunto Marco Musella - il massimo che si poteva sognare era diventare famosi come i Baustelle”.

E invece il successo dei Thegiornalisti è stato tale che oggi si ritrovano a riempire il Circo Massimo, anche se non sono mancati momenti difficili lungo il percorso, periodi nei quali i tre amici si sono anche allontanati. Ma alla fine si sono ritrovati per arrivare in alto insieme e i risultati ottenuti dimostrano che quell’idea iniziale era quella giusta.

