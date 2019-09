Vasco Rossi annuncia: "Nel 2020 mi dedicherò ai Festival Rock"

Vasco Rossi ha incontrato i suoi fan e ha fatto alcuni annunci importanti in merito ai suoi progetti futuri. Il rocker di Zocca ha dichiarato che si prenderà una pausa dagli stadi e il prossimo anno si dedicherà ai Festival Rock per la promozione delle sue canzoni. L'incontro con il suo pubblico è il decimo ed è stato organizzato in occasione del 40esimo anniversario dall'uscita del suo secondo album in studio "Non siamo mica gli Americani!", uscito nel 1979. Il nuovo tour in programma si chiamerà "Vasco Non Stop Festival 2020".

Vasco è sempre molto contento di incontrare i suoi fan, per parlare con loro e svelare qualche piccola anticipazione. Come sempre, l'accoglienza è stata caldissima. Ecco le foto che il cantante ha pubblicato sui social in occasione dell'incontro.

Ascolta la nostra web radio dedicata a Vasco Rossi!