Taylor Swift: un uomo si intrufola in casa sua, ma prima si toglie le scarpe

Essere una popstar vuol dire anche dover fare i conti con fan troppo assillanti o con casi di stalking veri e propri, e non mancano anche episodi di irruzioni in casa. Ma tra tutti i casi riportati dalla polizia, quello che è accaduto qualche tempo fa a Taylor Swift è davvero uno dei più bizzarri.

A raccontare l'episodio è stato il The Westerly Sun, che ha riportato l'insolita situazione che la polizia si è trovata di fronte quando è intervenuta a seguito di una segnalazione di violazione di domicilio nella casa al mare della cantante a Westerly, nel Rhode Island. Un uomo, infatti, aveva saltato la recinzione e si era intrufolato in casa, facendo scattare anche l'allarme attivato dal sensore di movimento al secondo piano dell'abitazione. Per fortuna la cantante in quel momento non era in casa.

Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno subito individuato il punto di ingresso: una porta a vetri che l'uomo aveva rotto per entrare. Accanto ai vetri in frantumi c'erano anche delle scarpe arancioni. All'interno dell'abitazione c'era il 26enne Richard Joseph McEwan, scalzo.

Quando gli agenti hanno chiesto all'uomo perché fosse senza scarpe, Richard ha risposto candidamente: "Mi hanno sempre insegnato che, quando vai a casa di qualcuno, devi toglierti le scarpe"

Così il capo della polizia, Shawn Lacey, intervistato dal giornale sull'accaduto, a proposito del dettaglio delle scarpe, ha riferito: "Ha detto di averlo fatto per educazione".

(Credits photo: Instagram/taylorswift)

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!