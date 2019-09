Demi Lovato pubblica una foto in cui si vede la cellulite e fa il pieno di like

Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, Demi Lovato ha pubblicato una sua foto in bikini senza filtri e senza ritocchi con Photoshop: la cantante e attrice ha deciso di mostrarsi al naturale, così com’è, senza vergognarsi della sua cellulite.

Con questo suo gesto, Demi Lovato ha lanciato un messaggio importante: per stare bene con sé stessi, bisogna accettarsi come si è, senza cercare di cambiare o di apparire diversi solo per adeguarsi agli stereotipi imposti da qualcun altro. E questo suo messaggio è arrivato forte e chiaro ai suoi follower: la foto in costume ha fatto il pieno di like, oltre 6 milioni, e sono tanti i fan dell’artista che si sono complimentati con lei nei commenti.

“Questa è la mia più grande paura – ha scritto Demi nel post – una mia foto in bikini non ritoccata. E indovinate un po’, ho la CELLULITE! Sono veramente stanca di dovermi vergognare del mio corpo e di modificare le foto (sì, le altre foto in bikini erano ritoccate e odio averlo fatto, ma è la verità) così che gli altri possano pensare che io rappresenti la LORO idea di cosa sia la bellezza, ma questa non sono io. Questo, invece, è quello che sono. Voglio che questo nuovo capitolo della mia vita sia autentico e che corrisponda alla persona che sono davvero, piuttosto che continuare a cercare di rispondere agli standard di qualcun altro”.

“Quindi eccomi qui – prosegue il post – senza vergogna, senza paura e orgogliosa di avere un corpo che ha ne ha passate tante e che continuerà a sorprendermi quando, spero, un giorno avrò un figlio. È una bellissima sensazione quella di tornare in tv o a fare film senza dovermi stressare con un programma intenso di allenamenti o privare di una vera torta di compleanno per mangiare, invece, melone e panna montata con le candeline perché terrorizzata all’idea di una vera TORTA e infelice a causa della folle dieta che devo seguire. Ad ogni modo – ha concluso – questa sono io, PURA, REALE! E mi amo così come sono. E anche voi dovreste amare voi stessi! E ora torno in studio... sto lavorando anche a un inno. Insomma, che sia chiaro a tutti... non sono entusiasta del mio aspetto MA sono grata per avere questo aspetto e spesso è il meglio che posso fare. Oggi spero di aver ispirato anche qualcun altro ad apprezzare il proprio corpo”. Che dire, chapeau.