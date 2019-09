Elisa festeggia 11 anni di amore con Andrea Rigonat in modo speciale

"E sono 4 per la Chiesa, 5 per lo Stato e 11 per Noi". È con queste parole che Elisa ringrazia tutti i fan che le hanno fatto gli auguri di un felicissimo anniversario. In tutto con Andrea Rigonat, chitarrista della band, sono 11 anni di amore, tra convivenza e doppio rito. Un amore bellissimo, genuino, non patinato. La cantante ha postato anche una foto che la ritrae in abito bianco con i figli e il marito. Molto romantica.

Elisa e Andrea si amano da sempre, da quando lui era fidanzato con una corista della band. Da 11 anni a questa parte non si sono mai lasciati, hanno fatto sempre tutto quanto insieme e hanno bisticciato anche un po'... proprio come capita nelle migliori e più belle famiglie.

Tempo fa Elisa, parlando di suo marito in un'intervista, ha detto: "Su alcune cose lui è un disastro: si dimentica tutto, compleanni, inviti a cena ma sulla disciplina e le regole da dare ai figli è bravissimo. Io faccio più fatica. Insomma, ci compensiamo". Insomma, noi non possiamo che augurare 1 miliardo di questi giorni.

