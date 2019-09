Jennifer Lopez criticata dagli animalisti alla prima di "Hustlers"

Jennifer Lopez ha partecipato alla prima del film "Hustlers" al Toronto Film Festival, pellicola in cui interpreta il ruolo di una stripper. Il successo per la sua nuova prova cinematografica è dietro l'angolo: è stata, infatti, acclamata da tutti e già si parla di Oscar. Purtroppo però, la bella J.Lo si è ritrovata al centro di una rivolta animalista, proprio sul red carpet del Festival. Ma lei è andata avanti, ha sorriso e non si è fatta rovinare la serata. Il motivo? Da qualche tempo ormai, l'artista è vittima delle associazione animaliste a causa delle costose pellicce che sfoggia.

Il suo pubblico la ama, tanto che qualche giorno fa ha raggiunto i 100 milioni di follower su Instagram e ha ringraziato tutti per l'affetto facendo loro un regalo, eccolo: "Vi amo ragazzi, mi avete sempre supportata e voglio farvi questo regalo speciale. Porterò uno di voi alla prima di 'Hustlers'. Scrivetemi il vostro numero e se vi risponderò sarete voi i vincitori", ha scritto sul social.

L'episodio sul red carpet del Toronto Film Festival è avvenuto perché anche nel film "Hustlers", la cantante e attrice indossa molte pellicce e questo non è andato giù agli animalisti. Ecco il momento della rivolta.