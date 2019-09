Joe Bastianich: in uscita l'album d'esordio "Aka Joe"

È pronto ad uscire con il suo album d'esordio, dal titolo "Aka Joe". Stiamo parlando di Joe Bastianich, che dai fornelli è passato alla musica e dal 20 settembre tutti potranno ascoltare in versione rock, funky, country e punk. Il disco è stato anticipato dal singolo "Joe Played Guitar".

Joe ha commentato così il suo progetto discografico: "La musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore. In questo disco ho raccolto l’essenza più vera della mia vita, quella più intima, tra passioni, paure, ambizioni, amore. Racconta molto di me, di ciò che sono, che ho fatto e che farò. É la mia rivelazione più personale e inedita”.

Atmosfere rock anni '70, dettagli punk, country e funky, senza dimenticare un tocco più contemporaneo: è così che si presenta "Aka Joe". L'imprenditore del cibo si è fatto influenzare da grandi nomi della musica internazionale, come: Rolling Stones, David Bowie, Led Zeppelin e The Ramones.

Non è la prima volta che Bastianich si mette in gioco con la musica. Ha partecipato, infatti, a una serie di documentari - dal nome "On The Road" - dove lo si vedeva in viaggio alla scoperta dei 1000 volti della musica popolare italiana. E ancora, in America ha preso parte a "Jack On Tour", in giro anche qui per la Music Highway del Tennesse e di New York. Inoltre, Joe ha tenuto una serie di concerti nel 2017, dove ha avuto modo di anticipare a tutti il suo progetto musicale.