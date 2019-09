Madonna, cellulari vietati durante il Madame X Tour

Durante i concerti del Madame X Tour di Madonna sarà vietato utilizzare i cellulari: la popstar ha deciso di proibire ai fan l’utilizzo degli smartphone per far sì che nessuno disturbi gli altri spettatori con il proprio dispositivo.

I fan hanno ricevuto un’email inviata da Ticketmaster, il circuito che gestisce la vendita dei biglietti dei concerti di Madonna: “Questo evento sarà un'esperienza ‘phone free’ l'uso di dispositivi smart, telecamere e cellulari sarà proibito – si legge nel comunicato - Chiunque sia visto in possesso di un cellulare durante l'evento sarà scortato fuori dal concerto. Quanti accederanno al luogo del concerto potranno tenere con sé il proprio smartphone che sarà però incapsulato in una custodia 'Yondr' che lo renderà inutilizzabile fino alla fine dello spettacolo. Nel caso si avesse necessità di usare il cellulare – si conclude il messaggio - lo si potrà tenere in modalità vibrazione e lasciare la sala per l’uso”.

Di fronte a questo divieto, le reazioni dei fan sono state contrastanti: alcuni hanno apprezzato l’iniziativa della popstar, mentre altri l’hanno criticata, ritenendola una misura eccessiva che limiterebbe la libertà personale. In realtà, Madonna non è la prima artista a utilizzare questo espediente per evitare l’utilizzo degli smartphone durante i concerti e probabilmente non sarà nemmeno l’ultima, visto che ormai sempre più cantanti decidono di adottare questa misura.

Il Madame X Tour partirà il prossimo 17 settembre alla Howard Gilman Opera House di New York.