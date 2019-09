Robin Thicke e la fidanzata coinvolti in un incidente d'auto

Robin Thicke e la fidanzata April Love Geary sono rimasti vittime di un incidente d'auto a Malibù. Per fortuna nessuno si è fatto male e non c'è stato neanche bisogno di chiamare un'ambulanza. Alla guida c'era la compagna di 24 anni: la macchina sulla quale stavano viaggiando, nei pressi di della California State Route 1, sarebbe stata colpita da un'altra autovettura con a bordo alcuni ragazzi.

Subito dopo l'impatto, il cantante sarebbe sceso dalla macchina per accertarsi che tutte le persone coinvolte stessero bene. Lo scontro non è stato forte e nessuno è dovuto andare in ospedale per maggiori accertamenti.

Figlio d'arte, Robin fin da piccolo ha iniziato a manifestare amore per la musica. I suoi idoli erano Marvin Gaye e Stevie Wonder. Il successo arriva con "A Beautiful World" e "When I Get You Alone" nel 2003. Tra le altre cosa, Thicke ha scritto i testi per alcuni brani di Christina Aguilera, Brandy e Mya. All'attivo ha 7 album in studio, l'ultimo "Paula" - titolo omaggio alla sua ex moglie Paula Patton, da cui ha avuto un figlio Julian Fuego - risale al 2014.