Ultimo: esibizione a sorpresa all'aeroporto di Fiumicino

In attesa che il suo volo partisse, Ultimo ha fatto una bellissima sorpresa a tutti i suoi fan all'aeroporto romano di Fiumicino. L'artista si è seduto al pianoforte - presente nella hall - e si è messo a suonare "Piccola Stella". I passeggeri non si sono accorti subito che si trattava di lui e, incuriositi, si sono avvicinati fino a fare la piacevole scoperta.

Lo strumento si trova in aeroporto per chiunque voglia suonarlo in attesa di essere imbarcato. Ed è proprio questo quello che ha fatto Niccolò Moriconi. Del resto lui è un cantante e musicista... non riesce a trattenersi se vede un pianoforte. Poi il caso ha voluto che, proprio mentre era in attesa, Ultimo ha saputo che la sua "Piccola Stella" aveva ottenuto il Disco di Platino. È così che ha voluto rendere omaggio a una delle sue canzoni più rappresentative.

I passeggeri, anche non riconoscendolo, si sono fermati allibiti per la bravura di quel ragazzo con occhiali da sole e cappellino in testa. Ecco il video dell'esibizione a sorpresa.

Ora Ultimo si gode il meritato riposo, ma ad attenderlo un grandissimo tour nel 2020 con le date di Milano e Firenze già sold out.