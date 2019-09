Mahmood si esibirà al Parlamento Europeo il 22 ottobre

Il grandissimo successo di Mahmood è arrivato anche al Parlamento Europeo di Strasburgo. Nessuno ferma più il vincitore di Sanremo, arrivato secondo all'Eurovision Song Contest con la sua "Soldi". Esibirsi al Parlamento Europeo è senza ombra di dubbio un importante riconoscimento per l'artista che ha un talento da vendere.

Ad annunciare la notizia è stato lo stesso cantante in un post sul suo profilo Instagram. Ecco cosa ha scritto: "Sono stato invitato a cantare all’evento Friends of Music al Parlamento europeo il 22 ottobre a Strasburgo. Sono onorato ed eccitato per questa opportunità, grazie! Che l’Europa Good Vibes Tour abbia inizio".

Nel frattempo, il cantante di Milano sta raccogliendo grandissimi consensi con il suo tour europeo. Le date di Parigi, Londra, Berlino e Zurigo sono sold out. Tantissimi sono stati anche i complimenti di fan e colleghi per questo nuovo traguardo. E siamo sicuri che farà breccia anche nei cuori dei parlamentari europei.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit dal 2000 a oggi!