Post Malone costruisce un bunker sotterraneo in caso di apocalisse

E se dovesse venire l'apocalisse cosa facciamo? Dove ci rifugiamo? Questo è quello che deve aver pensato Post Malone, il rapper americano che ha raggiunto il successo grazie a "White Iverson". L'artista ha rivelato in una recente intervista che sta costruendo un bunker sotterraneo presso la sua villa nello Hutah, esattamente a Salt Lake City.

La casa del cantante vanta la bellezza di 6 acri di terreno, costruire un rifugio qui è molto semplice. Oltre alla distesa, la dimora di Post conta una palestra interna attrezzatissima, una cella per conservare i vini, un campo da basket e una piscina. Come lui stesso ha affermato, il bunker ha anche una camera molto grande con 31 posti letto a castello per amici e parenti che hanno bisogno di un rifugio in caso la fine del mondo dovesse arrivare.

Post Malone è nato a Syracuse, New York, il 4 luglio del 1995. Il suo album di debutto "Stoney" ha battuto "Thriller" di Michael Jackson per il numero di settimane consecutive in cui è stato nelle prime 10 posizioni nella maggiori classifiche americane.