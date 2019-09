Jennifer Lopez potrebbe essere la star del Super Bowl 2020

Com’è noto, il Super Bowl è uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno negli Stati Uniti. L’edizione del 2020 è in programma il prossimo 2 febbraio e sono già tante le voci in circolazione sulle star che potrebbero esibirsi durante l’Halftime Show.

È di oggi la notizia della possibile partecipazione di Jennifer Lopez: intervistata da Sirius XH, la cantante è stata piuttosto vaga, non confermando ma nemmeno smentendo la news. “Non so, non saprei rispondere”, ha detto J.Lo.

Secondo i giornali americani, la popstar sarebbe la preferita dai boss della National Football League (NFL) e dunque ci sarebbero davvero molte possibilità di vederla sul palco del Super Bowl. Non molto tempo fa, in un’altra intervista per E!News, Jennifer aveva detto che nel caso in cui fosse scelta per un evento del genere, preparerebbe “qualcosa di molto speciale”.

La cantante ha più volte espresso il desiderio di diventare la regina del Super Bowl per una volta e, secondo alcune fonti, le trattative con i vertici della NFL sarebbero già iniziate. Non resta che sperare di poter assistere davvero al suo spettacolo per questo grande evento.