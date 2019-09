Lucio Dalla: trovata una t-shirt con il suo autografo in fondo al mare

Al largo delle Isole Tremiti, in fondo al mare, è stata fatta un'incredibile scoperta. È stata ritrovata una maglietta autografata da Lucio Dalla. Il mare, tanto amato al cantante di Bologna, ci ha fatto un bellissimo regalo. La t-shirt, con l'immagine dell'artista, una dedica e la sua firma, è arrivata a galla dopo un'operazione di pulizia dei fondali. L'emozione è stata tanta.

"I sogni non finiscono mai", c'e scritto sulla maglietta. Tutto questo è profetico e scuote i nostri cuori che sono ancora molto legati a un cantante che ci ha fatto vibrare l'anima. E continua a farlo da lassù.

Sono stati i ragazzi non vedenti dell'Associazione Albatros (sub brevettati e con capacità straordinarie). Nel post che hanno condiviso su Facebook, si legge: "Questa maglietta, questo cimelio, riemerge per ricordarci che il mare è profondo e preziosissimo. E che è una delle cose più care che abbiamo. Un segno del destino nel giorno che celebra il trentennale dell’Area Marina Protetta. Qui dove il mare luccica e deve continuare a farlo. È proprio vero che tutto è possibile, non dimentichiamolo mai". Impossibile non commuoversi.