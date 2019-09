Biagio Antonacci è accusato di plagio per "Mio Fratello"

Biagio Antonacci è stato accusato di plagio per il brano "Mio Fratello" da Lenny de Luca, musicista 36enne. La Siae, nel frattempo, ha bloccato i diritti "fino alla risoluzione definitiva della controversia". La prima udienza avrà luogo la settimana prossima. Lenny e i suoi legali sono convinti che la canzone di Biagio somigli molto a un pezzo composto e depositato da de Luca più di 10 anni fa, "Sogno d'Amore". La parte più somigliante sarebbe il ritornello.

Già ad ottobre scorso Lenny de Luca aveva sostenuto che la sua "Sogno d'Amore" e "Mio Fratello" di Biagio - pubblicata nel 2017 - fossero identiche e inviò una lettera di diffida alla casa discografica dell'artista di Milano. Ora arriva anche la citazione in giudizio.

Ma non finisce qui. Lenny ha scritto anche ad Eros Ramazzotti e alla sua casa discografica perché è convinto che "Sogno d'Amore" abbia ispirato il pezzo "Due respiri", di Eros. In una recente intervista, de Luca aveva dichiarato di non volersi fare pubblicità, ma di voler scoprire come sono andate le cose e fare giustizia.