Nek, in uscita il nuovo singolo “Cosa ci ha fatto l’amore”

Venerdì 13 settembre uscirà “Cosa ci ha fatto l’amore”, il nuovo singolo di Nek. Nello stesso giorno verrà pubblicato anche il video della canzone. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante che, sui social, ha condiviso un video realizzato insieme alla figlia Beatrice.

La canzone, scritta da Nek insieme a Davide Simonetta e Alex Andrea “Raige” Vella, fa parte della prima parte del nuovo album dell’artista, dal titolo “Il mio gioco preferito”. L’uscita del nuovo singolo precede di pochi giorni la data zero del tour del cantante, “Il mio gioco preferito – European Tour”. Il primo appuntamento con i fan, infatti, è in programma per il prossimo 22 settembre all’Arena di Verona.

Il tour ripartirà poi a novembre e farà tappa nelle principali città europee e italiane, fino al 2020. Ecco il calendario:

8 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

9 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno

11 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

12 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall

14 novembre – VARESE – Teatro Openjob Metis

15 novembre – PIACENZA – Teatro Politeama

18 novembre – MÜNCHEN – TonHalle

20 novembre – ZURICH – VolksHaus

21 novembre – LUGANO – Palazzo dei Congressi

24 novembre – BIENNE – Kongress Haus

25 novembre – BRUXELLES – Cirque Royal

26 novembre – PARIS – Bataclan

30 novembre – LUXEMBOURG – Rockhal Club

1 dicembre – LONDON – Shepherd’s Bush

2 dicembre – MADRID – Teatro Nuevo Apolo

6 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

8 dicembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston

10 dicembre – BERGAMO – Teatro Creberg

11 dicembre – PARMA – Teatro Regio

13 dicembre – BORGOSESIA (VC) – Teatro Proloco

14 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

17 dicembre – CREMONA – Teatro Ponchielli

19 dicembre – CESENA – Nuovo teatro Carisport

21 dicembre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

23 dicembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

11 gennaio – BOLOGNA – Europauditorium

14 gennaio – CATANZARO – Teatro Politeama

16 gennaio – CATANIA – Teatro Metropolitan

18 gennaio – PALERMO – Teatro Golden

20 gennaio – NAPOLI – Teatro Augusteo

22 gennaio – LECCE – Politeama Greco

23 gennaio – BARI – Teatro Team