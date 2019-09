Marco Mengoni a scuola per distribuire borracce anti-plastica ai bimbi

Il cantante Marco Mengoni questa mattina si è presentato in una scuola di Milano in compagnia del primo cittadino, Giuseppe Sala, per distribuire borracce ai bambini che oggi iniziano l'anno scolastico.

L'iniziativa si pone l'obiettivo di sensibilizzare i bambini ai problemi dell'ambiente e mostra come, partendo anche dai piccoli gesti, si possono cambiare le abitudini di tutti. Le borracce, infatti, andranno a sostituire le bottiglie di plastica usa e getta.

La scelta di Marco Mengoni non è casuale. Il cantante, da sempre attento alla questione ambientale, è anche testimonial della campagna internazionale di National Geographic #planetorplastic, lanciata per combattere appunto l'uso di plastica monouso.

Inoltre il suo Atlantico Tour fa parte del progetto “Green Nation” e ha adottato tutti i provvedimenti previsti per rendere ecologici i suoi concerti: dall'uso di borracce all'eliminazione delle plastificazioni.

(Credits photo: Instagram/beppesala)