Lady Gaga: nuovo indizio sul presunto fidanzato Dan Horton

Le voci su un presunto flirt tra la popstar Lady Gaga ed il suo tecnico del suono, Dan Horton, si arricchiscono di nuovi elementi.

I due erano stati già paparazzati a luglio 2019 in un locale a Los Angeles, dove si scambiavano baci e chiacchieravano fitto fitto come due fidanzatini. Poi sono stati avvistati insieme a Pasadena ai concerti dei The Cure e The Pixies.

Ora però la cosa si fa più seria perché è stata proprio la cantante a postare qualcosa tra le sue stories di Instagram. Si tratta della foto di una tavola imbandita per cena. E si tratta proprio di una cena romantica con candele accese e calici!

A rendere tutto più esplicito è poi la didascalia scritta dalla cantante che recita "Lo speciale Dan Horton" con tanto di cuoricini rossi.

Chi sperava in una love story tra Lady Gaga e Bradley Cooper, con quest'ultima prova, può "quasi" metterci una pietra sopra. Tutto fa pensare che Lady Gaga stia effettivamente con Dan Horton...

(Credits photo: Instagram/ladygaga)