Adele ha chiesto formalmente il divorzio da Simon Konecki

A 5 mesi dalla notizia della separazione, Adele avvia l'iter giudiziario per ottenere ufficialmente il divorzio da Simon Konecki.

A riportare la notizia è stato il sito TMZ, secondo il quale la cantante avrebbe firmato e depositato le carte proprio ieri, giovedì 12 settembre, a Los Angeles.

La frequentazione tra Adele (31 anni) e Simon (45 anni) pare sia iniziata nell'estate del 2011 e nel giugno del 2012 la coppia ha annunciato l'arrivo del loro bambino, Angelo (che oggi ha 7 anni). Anche se non ci sono state dichiarazioni ufficiali, pare che la coppia si sia sposata in segreto nel 2016, ma la notizia è stata ufficializzata solo un anno dopo, in occasione dei Grammy Awards.

Adele ha sempre tenuto alla sua privacy, per questo in occasione della loro separazione, avvenuta lo scorso aprile, la notizia era stata comunicata con un breve messaggio alle agenzie di stampa dai suoi rappresentanti, Benny Tarantini e Carl Fysh: "Adele e suo marito si sono separati. Sono impegnati a crescere insieme il loro bambino, con amore. Come sempre chiedono il rispetto della privacy. Non seguiranno ulteriori commenti".

La notizia del divorzio, invece, non è stata ancora ufficializzata da alcuna nota da parte della cantante. Questo sta già scatenando la curiosità di molti su come la coppia abbia gestito l'affidamento del piccolo Angelo e la ripartizione del cospicuo patrimonio di Adele.

