Al Bano potrà tornare a cantare in Ucraina: è fuori dalla black list

Al Bano Carrisi non è più una minaccia per il governo ucraino. Il cantante è stato finalmente eliminato dalla black list dell'Ucraina e potrà tornare a svolgere la sua attività senza nessun problema. A renderlo noto è stato il suo avvocato, Cristiano Magaletti, che in una nota pubblica ha dichiarato: "Tutto chiarito col nuovo governo ucraino. La posizione di Al Bano è unica e forte: le sue competenze sono artistiche, musicali e la sua visione è e sarà sempre pacifista".

Dal canto suo, Al Bano ci ha sempre tenuto a sottolineare di essere un artista e non un politico, e ha preso fin da subito le distanze dalla questione. "Non mi sono mai interessato della vicenda - ha detto il diretto interessato - essendo un cantante e non un politico. I media locali italiani di allora, senza andare in profondità e senza interessarsi al diritto internazionale su questo caso, mi hanno abbinato dichiarazioni riguardo a questioni che non sono di mia competenza".

Ha poi aggiunto di essersi informato, in seguito alla situazione venutasi a creare, e di aver appreso tutte le norme e le posizioni che regolano, sia a livello internazionale che nazionale, l’integrità territoriale dell’Ucraina inclusa la Crimea. Alla fine, tutto è bene quel che finisce bene. Questa brutta vicenda sarà messa nel dimenticatoio e Al Bano potrà tornare a cantare in Ucraina.