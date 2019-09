Elisabetta Canalis, festa a sorpresa per il compleanno: presente anche Tiziano Ferro che canta “Sere nere”

Elisabetta Canalis vive da tempo negli Stati Uniti, più precisamente a Los Angeles. Nella città Californiana ormai ha tantissimi amici che le vogliono bene. È per questo che ieri, 12 settembre, le hanno organizzato una festa a sorpresa: l’ex velina ha infatti compiuto 41 anni e, quando è rientrata in casa insieme alla figlia e al marito, si è ritrovata ad accoglierla tutto il gruppo di amici, tra i quali anche Tiziano Ferro, Bianca Balti, Elisa Sednaoui, Valentina Micchetti e Nina Senicar.

In seguito Elisabetta ha condiviso il momento della sorpresa su Instagram, scrivendo: “Voi siete pazzi e io vi amo! La festa a sorpresa (quasi da infarto) meglio riuscita nella storia, anche per le magliette a tema”. Come si vede nel video, infatti, gli ospiti indossano una maglietta con su scritto “Happy Birthday Elisabetta”.

Anche l’amica Nina Senicar ha condiviso dei ricordi della serata su Instagram.

Durante la festa c’è stato anche un momento karaoke durante il quale Tiziano Ferro, Elisabetta e tutti i suoi amici hanno intonato insieme “Sere nere”, una delle canzoni più famose del cantante di Latina. Nel video condiviso nelle stories da Nina Senicar, in realtà, si vedono Elisabetta e le sue amiche intonare il pezzo mentre Tiziano Ferro fa una faccia un po' contrariata, perché forse non erano molto intonate. Così, a quel punto, decidere di intervenire lui e di cantare insieme al gruppo.