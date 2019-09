Beyoncé: nessun riconoscimento tecnico agli Emmy

I Creative Arts Emmy Awards non hanno dato nessun riconoscimento tecnico al documentario di Beyoncé, "Homecoming". Il premio in questione anticipa gli Emmy. "Homecoming" ha ricevuto ben 6 nomination, ma nessuna statuetta.

Il documentario riassume una serie di filmati di concerti della pop star, materiale inedito che è stato raccolto per realizzare un percorso completo e interessante della carriera di Queen B. Nel doc si vedono anche momenti privati dell'artista, i backstage e i suoi giri per il mondo. Purtroppo però la pellicola non è stata apprezzata come si sperava. Il premio più importante - Miglior Speciale registrato - è stato dato a "Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool", mentre la Miglior regia è andata a "Springsteen on Broadway", di Thom Zimny.

Non bisogna disperare però. I fan di Beyoncé potranno rifarsi con un altro documentario "Making the Gift", che andrà in onda in America oggi, 16 settembre 2016. La pellicola racconta il dietro le quinte del film "Il Re Leone", di cui l'artista ha firmato la colonna sonora.