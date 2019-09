Tommaso Paradiso è diventato cittadino onorario di Riccione

È stata la giunta comunale di Riccione a volerlo: ora Tommaso Paradiso riceverà la cittadinanza onoraria del comune romagnolo. Il premio gli sarà consegnato il prossimo 4 ottobre. Un altro importante riconoscimento per il cantante dei Thegiornalisti, che fa gioire tutti con la sua musica. Il motivo di questa scelta è sotto gli occhi di tutti: il brano di successo della band "Riccione" ha spinto la giunta comunale nella sua decisione.

Oltre a ricevere questo riconoscimento, Tommaso reciterà in un film, le cui riprese ci saranno durante uno show case dell'artista. Tutti i fan sono invitati ad assistere in maniera gratuita e potranno prendere parte delle riprese.

Il successo dei Thegiornalisti è irrefrenabile. Ogni singolo che fanno uscire profuma di hit e non c'è dubbio sul loro talento. Impegnata in un lungo tour estivo, conclusosi al Circo Massimo di Roma il 7 settembre scorso, la band ora si gode il meritato riposo. Ma siamo sicuri che le sorprese non finiranno certo qui.

