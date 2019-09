Lutto per Cesare Cremonini: è morto il padre Giovanni

Lutto per Cesare Cremonini. Il padre Giovanni, di 95 anni, è morto nella giornata di lunedì 16 settembre. Un brutto colpo per il cantante bolognese, che come tutti sanno era legatissimo a lui. Il papà di Cesare era conosciuto in tutta San Lazzaro, paese dove abitava, era uno stimatissimo medico.

"Per me il giorno più brutto della mia vita è stato quando mi dissero che dovevo andare in pensione e chiudere l’ambulatorio... per raggiunti limiti di età", si racconta così Giovanni in un'intervista di qualche anno fa. "Ma non ho mai chiuso la porta di casa mia a nessuno perché i miei pazienti erano miei amici”. E di lui, Cesare aveva detto: "Per il mio babbo sono stato un figlio ma anche un paziente, proprio perché ha trattato tutti i suoi pazienti come dei figli".

L'ultima immagine social che ritrae Cesare e Giovanni risale a Natale dello scorso anno. Il papà ha un berretto da Babbo Natale in testa: "Non ho mai conosciuto una persona più seria e ironica del dott. Giovanni Cremonini", aveva commentato.

Qualche tempo fa il cantante ha ricordato un brutto momento della sua vita, quando il padre ebbe un ictus davanti a lui. Un momento difficile, che non superò con tanta facilità. A lui a San Lazzaro è stata dedicata anche una targa per l’impegno a favore della comunità locale.