John Legend: è pronta la sua linea di prodotti alla cannabis

John Legend sta per inaugurare un nuovo business. Il cantante ha deciso di buttarsi in una nuova avventura, che non ha niente a che vedere con la musica. In collaborazione con la società Plus Products Inc, l'artista sta per lanciare sul mercato una sua linea di prodotti e infusi alla marijuana. John crede moltissimo negli effetti benefici della cannabis e lo dimostra in questo modo.

Ecco quello che ha dichiarato a proposito: "Da tanto tempo, credo ai benefici del cannabidiolo. Ho deciso di collaborare con il team di Plus perché si tratta di una famiglia innovativa e a conduzione familiare, utilizzano la scienza per confezionare dei prodotti di alta qualità".

Prima di lui, anche Jay-Z, Whoopi Goldberg e Post Malone hanno investito nel settore che, a quanto pare, dà moltissime soddisfazioni. Legend ha inoltre tranquillizzato tutti sulla società con la quale ha deciso di collaborare per questo nuovo progetto e ha detto: "Apprezzo che siano impegnati a garantire degli standard elevati all’interno di un’industria che per troppo tempo non è stata regolamentati".

Tra pochissimo, quindi, sarà possibile assaggiare il tè alle more Sleep-in o le caramelle Uplift.