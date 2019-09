Adele: il nuovo singolo parlerà (forse) del divorzio dal marito

Un addetto ai lavori – in modo anonimo - ha di recente fatto emergere alcune indiscrezioni sulla famosissima cantante inglese Adele: sembrerebbe infatti che la popstar stia lavorando assiduamente al suo nuovo singolo musicale, che parlerà molto probabilmente del suo ex marito.

È risaputo infatti che Adele e Simon Konecki stanno divorziando e questo tema potrebbe essere al centro del nuovo singolo in uscita. Il giornale britannico The Sun si è infatti sbilanciato, dichiarando che sarà un brano allegro proprio sulla sua relazione con Konecki.

Un’Adele ottimista e non triste per il matrimonio fallito alle spalle, che torna sulle scene per affrontare le sue paure: “È stato catartico per lei mettere i suoi sentimenti nella sua musica - ha rivelato l’anonimo insider ai giornalisti - I fan possono aspettarsi di ascoltare dettagli personali all’interno del suo album. La canzone dovrebbe essere pubblicata a novembre ma sta ancora lavorando su tutto“.

La coppia si era sposata nel 2016 ma ha annunciato la separazione solo cinque mesi fa e, a quanto pare, sembrerebbe che Adele si sia decisa a chiedere il divorzio solo la scorsa settimana. La popstar britannica ha avuto un figlio dall’ex marito, il bambino si chiama Angelo Adkins e ha sei anni.

Poco tempo fa era stata la rivista People ad annunciare un imminente ritorno sul palco di Adele, sottolineando la forza che la musica ha trasmesso alla cantante durante un periodo particolarmente difficile. “Si sta sicuramente preparando mentalmente e fisicamente per promuovere la nuova musica – si legge sul tabloid – e sembra che accadrà entro la fine dell’anno“. Rimaniamo quindi in attesa di scoprire se insieme al nuovo singolo ci sarà anche un intero album di brani, pronto a conquistare le classifiche di tutto il mondo.