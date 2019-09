Celine Dion: il nuovo album "Courage" esce il 15 novembre

Esce il 15 novembre l'ultima fatica discografica di Celine Dion, dal titolo "Courage". Dopo "Loved Me Back to Life", risalente a 6 anni fa, la cantante torna in grande stile ad allietare tutti i suoi fan con nuova musica. E dopo tutti questi anni di silenzio, l'album è attesissimo. Sono stati già annunciati i primi tre brani, che rispecchiano in pieno il mood del disco: “Imperfections”, “Lying Down” e “Courage”.

Il primo pezzo fa luce sul concetto di autocritica ed è stato da Ari Leff, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles e Dallas Koehlke. Il secondo, invece, scritto da David Guetta, Giorgio Tuinfort e Sia Furler, parla di come affrontare e uscire da una relazione difficile. Mentre il terzo, scritto da Stephan Moccio, Erik Alcock e Liz Rodrigues, fa luce sull'importanza di farsi forza quando ci si trova davanti a una sfida.

Tutti temi molto forti e cari all'artista. L'album sarà un mix di canzoni up-tempo e ballate coinvolgenti, sarà un LP elettrico. Nel frattempo, Celine è impegnata nel "Courage World Tour", che inizia con 3 date a Quebec City e 6 a Montréal per poi volare negli Stati Uniti. Un tour che toccherà 50 città e che si preannuncia già un grande successo.