Whitney Houston: tour in partenza il 23 febbraio

Presto i fan di Whitney Houston potranno ammirarla ancora una volta sul palco. Sono state annunciate, infatti, le prime tappe di "An Evening With Whitney", il tour con il suo ologramma. La cantante, scomparsa nel 2012, tornerà ad emozionare il suo pubblico. I concerti partiranno il 23 febbraio 2020 dal Messico per terminare il 3 aprile 2020 a Minsk, in Bielorussia. Un tour emozionante, realizzato con le più sofisticate tecnologie del settore.

Inghilterra, Scozia, Irlanda, Galles, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Germania, Austria, Slovacchia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Russia e Ucraina: questi sono solo alcuni dei posti in cui Whitney con il suo ologramma sarà presente. Al momento non ci sono date in Italia, ma il calendario è in aggiornamento e i fan nostrani sperano che sia annunciata una bella sorpresa.

Sul palco ci saranno tanti ballerini e una orchestra intera, che suonerà tutti i più grandi successi dell'artista. Pat Houston, manager ed erede della pop star, ha commentato così l'iniziativa: "Whitney non è più con noi, ma la sua musica vivrà con noi per sempre. Sappiamo di aver preso la decisione giusta collaborando con BASE perché comprendono quanto sia importante produrre un ologramma fenomenale. Sanno anche che coinvolgere i suoi fan con un’autentica esperienza alla Whitney risuonerebbe in tutto il mondo grazie allo status di icona che ha acquisito in tre decenni di lavoro. I suoi fan non meritano niente di meno perché Whitney non ha dato niente di meno del suo meglio".