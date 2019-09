Tommaso Paradiso presenta il primo brano di esordio da solista

Dopo l'uscita dalla band, che ha sollevato non poche polemiche nei giorni scorsi, Tommaso Paradiso è pronto a debuttare come solista e lo fa lanciando il suo nuovo brano intitolato: "Non avere paura".

Solo poche ore fa Tommaso ha postato un video, girato nel salotto di casa. Con un calice di vino rosso in mano, canta accompagnato dalla chitarra.

Visualizza questo post su Instagram NON AVERE PAURA. Un post condiviso da Tommaso Paradiso (@tommasoparadiso) in data: 19 Set 2019 alle ore 4:11 PDT

Il brano, la cui uscita è stata anticipata da un post pubblicato diversi giorni fa, è stato accolto con entusiasmo dai follower. I fan, ancora un po' turbati dalla recente notizia della separazione della brand, hanno comunque incoraggiato Tommaso: «Non smettere mai di regalarci queste emozioni».

Il pezzo sarà parte della colonna sonora di Baby 2, come confermato dallo stesso Paradiso in una recente storia pubblicata su Instagram.

Intanto sul futuro dei TheGiornalisti continuano a circolare voci che vedono in Leo Pari il successore di Tommaso Paradiso. Ma per il momento non ci sono conferme ufficiali da parte degli altri componenti della band.

(Credits photo: Instagram/tommasoparadiso)