Dennis Rodman: "Madonna mi offrì 20 mln di dollari per metterla incinta"

Dennis Rodman ha rilasciato recentemente delle dichiarazioni sulla popstar durante una recente apparizione radiofonica a Charlamagne tha God nel programma The Breakfast Club.

L'ex cestista NBA e allenatore di pallacanestro statunitense usciva con Madonna negli anni Ottanta. Secondo l'atleta, in quel periodo la popstar sentiva un grande desiderio di maternità. Tanto da arrivare ad offrirgli l'incredibile cifra di 20 milioni di dollari per avere un bambino da lui. Ovviamente, specifica Rodman, la cifra gli sarebbe stata corrisposta solo se il bambino fosse effettivamente nato.

L'ex cestista ha raccontato che una volta si trovava a Las Vegas e stava giocando a dadi, quando lei lo chiamò dalla sua casa a New York per dirgli che stava ovulando. Lui accettò di andare da lei. La popstar gli inviò un aereo all'aeroporto, lui la raggiunse a New York, ebbe un rapporto con lei e poi tornò a Las Vegas a giocare a dadi.

Madonna e Dennis Rodman non hanno mai avuto un figlio insieme. La cantante ha avuto dei figli da Carlos Leon e dall'ex marito Guy Ritchie, oltre alle due bimbe adottate in Africa.

(Credits photo: Instagram)