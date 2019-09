Jennifer Lopez, 19 anni dopo incanta ancora indossando il Jungle Dress

Era il 2000 quando Jennifer Lopez stupì tutti ai Grammy Awards di quell’anno presentandosi alla serata indossando un abito stupefacente, il famoso Jungle Dress che evidenziava il suo fisico mozzafiato e la sua bellezza incomparabile.

Oggi J.Lo ha 19 anni in più ma è rimasta bella esattamente come allora e, ancora una volta, ha lasciato tutti a bocca aperta indossando di nuovo il famoso abito firmato Versace: a sorpresa, infatti, la cantante e attrice ha percorso la passerella della sfilata della nota casa di moda che ha chiuso, appunto, la Settimana della Moda di Milano, indossando un abito che riprende il tema “jungle” della collezione del 2000.

“Google, mostrami le immagini del jungle dress”, ha detto Donatella Versace al momento clou della sfilata. Sugli schermi sono così comparse le foto del celebre vestito del 2000. “Ora, però, mostrami il vero jungle dress”, ha detto ancora la stilista e a quel punto, però, al posto delle immagini è comparsa Jennifer Lopez, più bella che mai, con addosso la nuova versione dell’abito verde, composto anche questa volta da chiffon di seta e da una scollatura semplicemente mozzafiato.

Questo abito ha reso famosa la cantante nel 2000 ed è diventato in seguito una vera e propria icona, tanto da guadagnarsi persino una pagina su Wikipedia alla voce “Green Versace dress of Jennifer Lopez”. Oggi, a 50 anni, la popstar lo ha indossato di nuovo mostrando la stessa sensualità e la stessa bellezza di quando aveva 30 anni, come se il tempo per lei si fosse fermato a quella serata dei Grammy.