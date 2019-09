Madonna, a Lisbona si sente sola e annoiata: trasloco in vista

Nel 2017 Madonna si è trasferita in Portogallo per stare accanto a suo figlio David (14 anni), che gioca nella Primavera della squadra di calcio del Benfica.

Dopo quasi due anni però pare che la popstar abbia deciso di cambiare aria. Infatti, durante una tappa newyorkese del suo Madame X Tour, ha confessato: «Pensavo sarebbe stata una bella avventura, invece mi sono ritrovata sola, senza amici, e anche un po' annoiata».

A confermare le voci su un possibile imminente trasloco è stato il tabloid britannico Sun. Una fonte del quotidiano avrebbe infatti rivelato che la popstar, che sarà impegnata con il tour fino a marzo 2020, ha intenzione di trascorrere meno tempo possibile in Portogallo.

Madonna, infatti, negli ultimi tempi è sempre in viaggio e si divide tra Europa, USA e Regno Unito. Inoltre, precisa la fonte, al momento a Lisbona è "in affitto" e questo potrebbe confermare che non ha mai pensato di stabilirsi in Portogallo.

