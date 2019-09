Jennifer Lopez: la stripper che ha ispirato "Hustlers" vuole fare causa

L'ultimo film di Jennifer Lopez sta facendo discutere, e non poco. Nella pellicola di Lorene Scafaria - "Hustlers" - la cantante interpreta Ramona, una donna a capo di un gruppo di spogliarelliste che deruba i clienti più facoltosi. Ramona esiste davvero. E ora vuole fare causa alla produzione cinematografica per aver utilizzato e sfruttato la sua immagine, la sua storia, la sua personalità e la sua identità senza alcun permesso.

Samantha Barbash, questo il vero nome della donna, ha intenzione di chiedere una somma da capogiro. Secondo quanto riportato dai suoi legali, ha "rifiutato in modo inequivocabile ogni offerta di apparire nel film". Samantha, infatti, riteneva che fosse offensivo nei suoi confronti e lesivo della sua immagine. E in più, ha riferito di aver ricevuto un'offerta dalla STX Entertainment, che però poi non si è mai concretizzata.

Il film nel frattempo è sbarcato in America il 13 settembre scorso e arriverà nelle sale italiane il 7 novembre.