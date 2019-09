Biagio Antonacci: ecco dove ha fatto il suo primo concerto a 10 anni

Biagio Antonacci ha pubblicato una foto nostalgica, che riprende il luogo del suo primo concerto. La prima volta che si è esibito in pubblico aveva solo 10 anni. Da lì il suo cammino è stato costellato di grandi successi. "Il mio primo concerto è stato qui, a Rozzano, con il mio gruppo i Falchi Junior... Avevo solo 10 anni e suonavo la batteria... si chiamava cinema Felix... poi è diventato Fellini... onorato e felice di poterlo ricordare, nella speranza che venga sempre rispettato e protetto come merita". Con queste parole il cantante accompagna la foto che lo ritrae all'ingresso del cinema.

Il post è piaciuto moltissimo ai suoi fan e in poco tempo ha ottenuto oltre 14mila like. Nel frattempo, Biagio sta lavorando al suo prossimo disco, che vede la collaborazione di Laura Pausini, che ha scritto per lui la canzone "Mi manchi".

Ed è proprio con Laura che Antonacci è reduce dal grandissimo successo del tour negli stadi. I due artisti si sono incontrati in un live bellissimo, che ha fatto emozionare il pubblico a loro più affezionato.