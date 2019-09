Miley Cyrus, arrestato il suo stalker: "La mia missione è metterla incinta"

David Rumsey, 42 anni, è stato arrestato sabato sera durante lo show iHeartRadio Music Festival di Miley Cyrus a Las Vegas.

Il sito TMZ riporta che, quando la sicurezza lo ha affermato, in una sorta di delirio ha affermato: "La missione della mia vita è mettere incinta Miley".

L'uomo era già stato inserito in una "lista di controllo" come fan potenzialmente pericoloso dopo una serie di inquietanti messaggi pubblicati su Twitter e indirizzati alla cantante.

La scorsa settimana, prima dello spettacolo, scriveva: "Sono qui da giovedì sperando di incontrarti prima se ti trovassi in anticipo in città. Ti amo e spero che mi concederai del tempo. Abbiamo tante cose di cui parlare".

@MileyCyrus again sorry for hurting you before. I blame trump and hope you can see past what happened. I know when I finally was able to come to you it wasn't a friendly greeding. You played with me. then had me locked up. I can try to let go if you do. I am the king of kings.