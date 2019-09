Tiziano Ferro smentisce la paternità: “Io e Victor non diventeremo papà”

Nei giorni scorsi nel mondo del gossip è rimbalzata ovunque la notizia secondo la quale Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen avrebbero deciso di diventare genitori. In realtà si trattava solo di una fake news e lo ha confermato lo stesso cantante di Latina, attraverso una story su Instagram.

“Non stiamo per diventare papà – ha scritto Tiziano in ben tre lingue, italiano, spagnolo e inglese, tanto per essere chiari - nessun bimbo in arrivo. E basta! Quando e se sarà, lo dirò io nei miei canali ufficiali”.

La news sulla presunta paternità probabilmente è scaturita da una recente dichiarazione dello stesso cantante che, in un’intervista, ha rivelato il suo desiderio di avere un figlio con Victor. Al momento, però, allargare la famiglia non è nei progetti della coppia che, lo ricordiamo, si è sposata solo pochi mesi fa, a giugno a Los Angeles e poi a luglio in Italia, sulla spiaggia di Sabaudia.

Adesso Tiziano Ferro vuole probabilmente concentrarsi sul suo lavoro: pochi giorni fa è stato pubblicato “Accetto miracoli”, il nuovo singolo che anticipa l’omonimo album, in uscita il prossimo 22 settembre. Nel 2020, inoltre, il cantante 39enne ha in programma un lungo tour negli stadi italiani; al momento, dunque, l’ipotesi di avere un figlio appare piuttosto improbabile, anche se lui e Victor sperano di poter realizzare questo sogno in futuro.