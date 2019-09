Lindsay Lohan, pubblicato il nuovo singolo “Xanax”

Come annunciato un mese fa, Lindsay Lohan è tornata sulla scena musicale con un nuovo brano. Il singolo si intitola “Xanax” ed è stato caricato su Instagram, così come il video che per l’artista rappresenta una “raccolta di vita”. “Famiglia, amore, andare avanti e lasciar andare il passato”, ha scritto Lindsay nel post.

Alla canzone ha partecipato anche Alma che in passato ha lavorato anche ad alcuni brani di Miley Cyrus, come “Mother’s Daughter” e “Slide Away”. Con “Xanax” Lindsay Lohan è pronta a riconquistarsi un posto nel panorama musicale attuale dopo diversi anni, considerando che il suo ultimo brano, “Bossy”, risale al 2008.

“Vivere ed essere felici, liberi dalla paura – scrive la cantante - Solo per essere grati e aprire gli occhi sulle nostre opportunità invece di intorpidire la mente”.