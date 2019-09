Madonna sarebbe in trattative con il Teatro San Carlo di Napoli per un concerto nel 2020

Il Madame X Tour di Madonna è ormai partito e forse arriverà anche in Italia: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, la popstar sarebbe in trattative con il Teatro San Carlo di Napoli per un concerto previsto a giugno del 2020.

In realtà, inizialmente era prevista una data al Teatro alla Scala di Milano, concerto che però è poi sfumato con grande dispiacere di Madonna. In seguito, la sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, Rosanna Purchia, ha avanzato la candidatura del teatro partenopeo: “Sarei felice – ha dichiarato qualche settimana fa - se Madonna volesse cantare al San Carlo, magari con la nostra orchestra, per la tappa italiana del suo tour”.

Al momento non ci sono notizie ufficiali, ma sembra che la popstar abbia gradito l’invito e abbia anche parlato con il suo manager di questa possibilità. Non resta che attendere e sperare in un esito positivo della presunta trattativa in corso.